Colpi d’arma da fuoco contro la segreteria di Cambiano

A Licata, in Corso Serrovira, durante la notte di mercoledì 1 gennaio, ignote mani hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola, contro le vetrate dell’edificio che ospita la segreteria del deputato regionale del Movimento 5 Stelle, ex sindaco di Licata, Angelo Licata, 43 anni, già bersaglio di altre pesanti intimidazioni quando è stato sindaco, nell’ambito di contestate demolizioni di immobili abusivi. Sul posto sono intervenute la Polizia e la Scientifica. Indagini in corso.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)