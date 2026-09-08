Colloqui avvocati-clienti intercettati, i penalisti si astengono: “È in gioco il diritto di difesa”

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Dopo la pausa estiva, è stata riavviata l’attività giudiziaria. Brusca frenata però dal 23 al 29 settembre per l’astensione degli avvocati. I dettagli.

Dal 23 al 29 settembre l’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze per protestare, tra l’altro, contro quanto accaduto nel carcere di Perugia, dove per circa sei mesi sarebbero stati intercettati i colloqui tra detenuti e avvocati, nonostante l’autorizzazione riguardasse un solo difensore indagato.

A spiegare le ragioni della protesta è Luigi Miceli, dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione delle Camere Penali Italiane, firmatario di un intervento diffuso alla stampa. Miceli denuncia una grave violazione della riservatezza tra avvocato e assistito e invoca di accertare eventuali responsabilità, oltre a rafforzare le norme che vietano tali intercettazioni. La critica si estende anche alla proposta di modificare l’articolo 24 della Costituzione, che oggi stabilisce un principio fondamentale: ogni persona a cui è contestato un reato ha il diritto di rivolgersi a un giudice per difendersi e di avvalersi di un avvocato, anche se non ha possibilità di pagarlo.

Secondo Miceli, aggiungere nell’articolo anche un riferimento alla tutela delle vittime di reato potrebbe alterare l’equilibrio del sistema penale, spostando l’attenzione dal dovere dello Stato di dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Il timore è che la presunzione di innocenza sia progressivamente indebolita, aumentando il rischio di processi condizionati dall’emotività e di errori giudiziari.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)