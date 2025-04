“Collegamenti marittimi”: convocazione a Roma

Condividi

La vertenza legata all’aumento delle tariffe per i collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane: il ministero dei Trasporti convoca le parti in causa.

Il ministero dei Trasporti ha convocato martedì prossimo 15 aprile a Roma le parti in causa nell’ambito dell’aumento delle tariffe, tra aliscafi e traghetti, per i collegamenti marittimi verso le isole minori in Sicilia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha invitato ufficialmente il presidente della Sns, la Società di navigazione siciliana, Carlo Morace, a desistere per 30 giorni dal mantenere l’aumento in attesa del “tavolo tecnico” a Roma, e a fronte della promessa dell’intervento della Regione. E Morace ha risposto ok. Morace, prossimo a volare a Roma, ribadisce: “Confido in riscontri concreti dal ‘tavolo tecnico’ presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di individuare soluzioni strutturali e coordinate che consentano di evitare misure contingenti”.

E Schifani apprezza la pazienza e rilancia: “E’ un gesto significativo di attenzione verso le esigenze delle comunità insulari e conferma l’importanza del dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore. Proseguiremo con determinazione il confronto avviato presso il ministero dei Trasporti per garantire la continuità territoriale e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini delle isole minori”. Gli aumenti del 10% dei biglietti di aliscafi e traghetti per le isole minori sono scattati lo scorso primo aprile. E’ un rincaro che, sommato ai precedenti, ammonta al 72% dal 2022 ad oggi, oltre una riduzione delle corse e dei servizi disponibili, come denunciato da Federconsumatori.