“Collegamenti isole”: sospesi rincari. Esplode il caso “Costanza prima”

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Sono stati sospesi con effetto immediato gli aumenti dei biglietti per navi e aliscafi diretti alle isole minori in Sicilia. Insorto il caso “Costanza prima”.

Sono stati sospesi con effetto immediato gli aumenti dei biglietti per navi e aliscafi diretti alle isole minori in Sicilia.La decisione è frutto di un confronto tra Regione e le compagnie Sns, Liberty Lines e Caronte&Tourist Isole minori. Nel frattempo è insorta la questione del “Costanza I di Sicilia”, il traghetto costruito da Fincantieri e acquistato dalla Regione, che potrebbe essere trasferito dalla tratta Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa a quella Trapani-Pantelleria.

Alla base dello spostamento vi sarebbero alcune criticità tecniche: l’altezza della nave avrebbe già imposto una sosta in rada a Lampedusa per consentire l’atterraggio degli aerei, mentre il pescaggio di 5,1 metri potrebbe creare problemi nelle manovre a pieno carico, soprattutto con mare mosso e fondali bassi o soggetti a insabbiamento. Il traghetto è fermo a Porto Empedocle da venerdì e non sono ancora stati messi in vendita i biglietti per la tratta delle Pelagie. L’ipotesi allo studio prevede quindi l’impiego del “Costanza I” sulla linea per Pantelleria, mentre a collegare Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa resterebbero “Las Palmas” e “Sansovino”.

La vicenda sarà affrontata dalla Giunta regionale, convocata da Renato Schifani anche per individuare soluzioni alle criticità del trasporto marittimo. Sul caso interviene Giuseppe Prestigiaco, responsabile Trasporti di Italia Viva-Casa Riformista Sicilia, che accusa il governo regionale di aver acquistato una nave non adatta alle Pelagie, e contesta inoltre le spese sostenute per l’inaugurazione.