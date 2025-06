Cocaina per 100.000 euro traghettata da Porto Empedocle a Lampedusa

Condividi

Visualizzazioni 212

I Carabinieri della Tenenza di Lampedusa hanno arrestato Salvatore Maggiore, 26 anni, di Lampedusa, sorpreso a Lampedusa, appena giù dal traghetto proveniente da Porto Empedocle, in possesso, nascosto in un cuscino dentro uno zaino, di 1 chilo e 100 grammi di cocaina, fonte potenziale di almeno 2.200 dosi, per un valore di mercato di circa 100.000 euro. E’ stato trasferito nel carcere “Di Lorenzo” ad Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto.