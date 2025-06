Cocaina nell’ombrello: condannata una donna di Porto Empedocle

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, accogliendo la proposta di patteggiamento avanzata dal difensore, l’avvocato Fabio Inglima Modica, ha condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa, Maria Avarello, 51 anni, di Porto Empedocle, arrestata dalla Polizia lo scorso 6 novembre perché colta in possesso di 66 grammi di cocaina nel corso di una mirata perquisizione domiciliare indotta da sospetti investigativi. La droga è stata nascosta in un ombrello, con diversi oggetti ritenuti utili al confezionamento delle dosi.