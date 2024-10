Cocaina nel reggiseno: assolta canicattinese

Condividi

Nel novembre del 2021 i Carabinieri ad Agrigento a San Leone in un locale hanno arrestato una donna di 29 anni di Canicattì, sorpresa in possesso di 5 grammi di cocaina, divisi in involucri, nascosti nel reggiseno, e 300 euro in contanti. In primo grado, in abbreviato, il Tribunale di Agrigento l’ha condannata a 8 mesi di reclusione per detenzione di droga a fine di spaccio. Adesso invece la Corte d’Appello di Palermo l’ha assolta accogliendo la tesi del difensore, l’avvocato Luca Lalomia, secondo cui non vi è alcuna prova che la cocaina fosse destinata allo spaccio.