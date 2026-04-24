Cocaina e hashish a Sciacca: arrestato

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I Carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un uomo di 28 anni del posto. E’ indagato di detenzione di droga a fine di spaccio. E’ stato recluso nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento. Nel corso di una perquisizione domiciliare, indotta da sospetti investigativi, sono stati rinvenuti 79 panetti di hashish, per un peso complessivo di 8,2 chilogrammi, circa 290 grammi di cocaina purissima, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura. Il tutto è stato sequestrato.