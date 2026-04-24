Cocaina e hashish a Sciacca: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un uomo di 28 anni del posto. E’ indagato di detenzione di droga a fine di spaccio. E’ stato recluso nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento. Nel corso di una perquisizione domiciliare, indotta da sospetti investigativi, sono stati rinvenuti 79 panetti di hashish, per un peso complessivo di 8,2 chilogrammi, circa 290 grammi di cocaina purissima, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura. Il tutto è stato sequestrato.
Notizie correlate
-
“Mandanti esterni Via D’Amelio”: la Cassazione impone prosecuzione indaginiCondividi Visualizzazioni 58 La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Caltanissetta contro l’ordinanza...
-
Proiettile in testa scoperto dopo giorniCondividi Visualizzazioni 63 A Palermo un ragazzo di 17 anni di Carini è stato ricoverato dopo...
-
Il TAR Palermo conferma la graduatoria per i restauri delle dimore storicheCondividi Visualizzazioni 106 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, con ordinanza del 23...