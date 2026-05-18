Cocaina e contanti a Sciacca: prove insufficienti

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Il Tribunale di Sciacca ha assolto per insufficienza di prove Nicolas Sabella, 19 anni, già arrestato dai Carabinieri per detenzione di droga a fine di spaccio allorchè colto in possesso di circa 3 grammi di cocaina e 2.740 euro in contanti. E’ stato giudicato in abbreviato. La Procura ne ha proposto la condanna a 4 anni di reclusione. La difesa ha sostenuto che non vi fosse alcuna prova della cessione a terzi della sostanza stupefacente, e che il denaro è stato guadagnato con vincite al gioco, regali per il 18esimo compleanno, e lavori.