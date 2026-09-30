Cocaina e armi, arresto a Casteltermini

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A Casteltermini i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Salvatore Rizzo, 67 anni, indagato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Ad un posto di controllo lungo la strada provinciale 21, nel territorio di Casteltermini, lui è stato bloccato alla guida di un’automobile al cui interno sono stati rinvenuti, occultati nel vano posteriore, un fucile a doppietta calibro 12, risultato provento di furto in Spagna e con matricola parzialmente abrasa, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 e un coltello a serramanico. Nelle abitazioni in uso al 67enne, a Santa Elisabetta, i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato un borsone e uno zaino con dentro complessivi 1,8 chilogrammi di cocaina, divisi in un panetto integro, una frazione dello stesso e un ulteriore involucro, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre ritirati cautelarmente tre fucili da caccia, con il relativo munizionamento, risultati regolarmente detenuti.