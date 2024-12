Cocaina, arrestato gambiano lungo la statale 115

Condividi

Visualizzazioni 79

Lungo la strada statale 115, i Carabinieri hanno bloccato un’automobile per un controllo, e hanno arrestato un immigrato dal Gambia, di 24 anni, sorpreso in possesso di 25 grammi di cocaina. Lui, in prossimità della paletta rossa, ha tentato di disfarsi della droga. In sede di udienza di convalida dell’arresto, assistito dall’avvocato Giovanni Vaccaro, l’africano ha dichiarato che la droga sarebbe stata destinata al consumo personale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha convalidato l’arresto imponendogli l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.