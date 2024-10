“Cocaina a Villaseta”: cinque istanze di rinvio a giudizio

Condividi

Il pubblico ministero di Agrigento, Annalisa Failla, ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di cinque imputati di detenzione di cocaina a fine di spaccio. Prima udienza il 23 ottobre innanzi al giudice per le udienze preliminari, Micaela Raimondo. Si tratta di Salvatore Di Falco, 20 anni, Carmelo Di Maria, 22 anni, Cristian Gastoni, 31 anni, Giorgio Orsolino, 34 anni, e Giuseppe Aliseo, 25 anni. Altri due minorenni coinvolti nell’inchiesta saranno giudicati in separata sede. A Villaseta, frazione di Agrigento, gli investigatori, in meno di tre mesi, tra gennaio e marzo 2022, hanno documentato oltre cento cessioni di cocaina.