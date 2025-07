Cocaina a Sciacca, arrestato

Condividi

A Sciacca i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un diciottenne di Sciacca sorpreso intento a vendere 3 grammi di cocaina per 180 euro. E’ stato inoltre colto in possesso di altri 5 grammi di droga e oltre 2.000 euro in contanti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, a conclusione dell’udienza di convalida della misura cautelare, ha disposto gli arresti domiciliari.