Cocaina a Ravanusa: arrestato presunto pusher sedicenne

I Carabinieri hanno trasferito nel carcere Malaspina di Palermo un ragazzino di 16 anni sorpreso a Ravanusa in possesso di 7 grammi di cocaina divisi in dosi, e materiale per il confezionamento, pesatura e taglio. Successivamente la Procura dei minorenni gli ha restituito la libertà. Più nel dettaglio, il minorenne è stato colto in strada con un paio di dosi, e il resto di quanto sequestrato è saltato fuori nel corso della rituale perquisizione domiciliare.
