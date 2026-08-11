Cocaina a Licata: denunciato

A Licata i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, un uomo di 55 anni. Lui, nel corso di un controllo stradale, è stato sorpreso in possesso di circa 30 grammi di cocaina, pronti per essere mercanteggiati. Il suo atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad eseguire la perquisizione, con esito positivo.
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