Cocaina a Licata: arrestato

A Licata i Carabinieri della locale Compagnia, nel corso di una perquisizione domiciliare indotta da sospetti investigativi, hanno sorpreso un uomo di 43 anni in possesso di 15 grammi di cocaina divisi in diversi involucri e nascosti in diverse parti dell’abitazione, probabilmente per sfuggire alle ricerche. Sequestrati anche tre bilancini di precisione e denaro contante, forse provento di spaccio. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento.