Cocaina a Favara, definitiva una condanna

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione inflitta, sia in primo che in secondo grado, a Carmelo Fallea, 51 anni, di Favara, già arrestato dai Carabinieri il 26 luglio del 2023 perché sorpreso in possesso di un chilo di cocaina a bordo di un furgone lungo la strada provinciale 3 in territorio di Favara. Lui tentò di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino.