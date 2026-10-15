Cocaina a Favara, chiesto il processo per tre familiari: padre accusato di spaccio a 23 clienti

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La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 51 anni, la moglie di 54 e il figlio di 36. L’attività di spaccio sarebbe andata avanti tra il 2022 e il 2023. In casa furono sequestrate dosi di droga, un bilancino e oltre 3 mila euro.

Un presunto giro di spaccio di cocaina a Favara, che secondo l’accusa avrebbe coinvolto un’intera famiglia. La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio per padre, madre e figlio, ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un’attività di detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla vendita.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2023. Al capofamiglia, un uomo di 51 anni, vengono attribuite cessioni di cocaina ad almeno 23 persone. L’attività sarebbe proseguita fino al febbraio 2023, quando il cinquantunenne venne arrestato in flagranza dai carabinieri.

Dopo il suo arresto, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato il figlio, 36 anni, a portare avanti lo spaccio della cosiddetta “polvere bianca”.

La posizione della madre, una donna di 54 anni, è invece legata al presunto concorso nella detenzione di stupefacenti insieme al marito. Nell’aprile 2023, durante una perquisizione nell’abitazione familiare, i militari avrebbero trovato diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione e più di 3 mila euro in contanti. La donna avrebbe anche tentato di disfarsi della droga gettandola dal balcone.

Il procedimento è davanti al giudice Manfredi Coffari. L’udienza prevista per oggi non è entrata nel merito della vicenda: su richiesta della difesa, è stata rinviata per consentire agli imputati di scegliere il rito processuale.