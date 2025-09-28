Club Nautico Punta Piccola aderisce al lutto cittadino per Marco Chiaramonti

Condividi

Visualizzazioni 108

“Visto e aderendo alla proclamazione del lutto cittadino per il giorno 29 SETTEMBRE 2025, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Marco Chiaramonti che si svolgeranno alle ore 15:30 nella Basilica dell’ Immacolata ( Chiesa San Francesco), in segno di cordoglio per la prematura scomparsa del nostro concittadino, persona molto conosciuta e stimata in città per le sue doti umane e professionali, unendosi, in tal modo, al dolore dei familiari e dell’intera comunità agrigentina il Club Nautico Punta Piccola sospende tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, di intrattenimento ed ogni altro comportamento ed evento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata”.

Lo dichiara in una nota stampa il presidente del Club Nautico Punta Piccola Sen. Benedetto Adragna.

