Club Inner Wheel accoglie la governatrice del Distretto Sicilia-Calabria Maria Mancuso Guarneri

Nella cornice dell’anno sociale 2025-2026, giovedì 4 settembre, il Club Inner Wheel di Agrigento, ha avuto l’onore di accogliere la Governatrice del Distretto 211 Sicilia-Calabria, Maria Mancuso Guarneri, socia del Club di Caltanissetta. Al suo fianco, la Segretaria Distrettuale per la Sicilia, Geraldine Russo Alesi.

A riceverle, la Presidente del Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, insieme alla Segretaria, Doriana La Mendola Urriani e alle socie del club, che hanno calorosamente dato il benvenuto alle rappresentanti distrettuali.

La giornata si è aperta con una visita guidata dall’esperta archeologa Maria Concetta Parello, presso il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, dove la Governatrice ha potuto ammirare la mostra “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri”, un’importante esposizione dedicata alla preziosa collezione archeologica rientrata recentemente ad Agrigento.

A seguire, presso il suggestivo Baglio della Luna, si è tenuta l’assemblea del club. La Governatrice Maria Mancuso Guarneri ha ribadito gli obiettivi principali del movimento Inner Wheel, tra cui il valore del servizio, la centralità della formazione e il rafforzamento dei legami di amicizia tra le socie. Ha inoltre ricordato i principali appuntamenti e progetti previsti per l’anno sociale in corso.

Durante l’incontro, la Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni ha presentato i progetti realizzati dal Club di Agrigento nell’anno appena concluso e illustrato le iniziative in programma, tra cui la riproposizione, ampliata, del progetto “La Valle racconta il Mito”, che ha coinvolto attivamente numerosi studenti e riscosso grande successo. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del volontariato, con particolare attenzione allo spirito di amicizia, solidarietà e lealtà che caratterizza l’impegno delle socie del club.

“In Amicizia, Lealtà, Armonia, Rispetto , unite per fare del Bene, con dedizione e impegno, daremo il buon Esempio e saremo sempre più presenti nella nostra Città con un “quid pluris” che farà la differenza” – ha detto la Presidente al termine dell’incontro.

La visita si è conclusa con lo scambio di doni istituzionali e un momento conviviale, che ha consolidato il clima di entusiasmo, collaborazione e condivisione che anima la famiglia Inner Wheel.