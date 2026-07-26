Claudia Rizzo lancia “SEMU ‘CCA”: il nuovo singolo che celebra la forza di sorridere alla vita

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Dal 28 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “SEMU ‘CCA”, il nuovo singolo della cantautrice, attrice e regista siciliana Claudia Rizzo, un brano che invita ad affrontare le difficoltà con leggerezza, ironia e determinazione.

Dopo il percorso musicale intrapreso con l’album Radici di un mare aperto, l’artista torna con una canzone che racconta la capacità di rialzarsi dopo i momenti più complessi, senza perdere il sorriso. Un messaggio positivo racchiuso anche nello slogan che accompagna il brano: “Arridi, sei vivo, cretino! Va’ avanti, si ‘cca!”, un’esortazione a vivere il presente e a non lasciarsi sopraffare dagli ostacoli.

«“SEMU ‘CCA” è un invito a non piangersi addosso, a ballare anche quando il mare è mosso e ad affrontare la vita con la giusta dose di leggerezza», spiega Claudia Rizzo, raccontando lo spirito che anima il suo nuovo progetto musicale.

Ad accompagnare il singolo sarà anche un videoclip realizzato dall’Accademia Le Muse, con la collaborazione e la coproduzione di Lele Gambera, la partecipazione di Andrea Tedesco e Carla Marchetta, mentre la produzione video è curata da Studio Buiocane. La regia è firmata dalla stessa Claudia Rizzo.

L’uscita di “SEMU ‘CCA” coincide con un periodo ricco di soddisfazioni artistiche. L’attrice è stata recentemente protagonista del Pirandello Fringe Fest, prendendo parte a una delle opere dirette da Roberta Torre e scritte da Massimo Pantano, lavoro che ha ottenuto una Menzione Speciale.

Il calendario degli impegni proseguirà il 12 agosto, quando Claudia Rizzo interpreterà il ruolo del Fato nello spettacolo “All’alba degli dei”, firmato da Marco Savatteri.

Laureata al DAMS, con una formazione maturata tra la BSMT, la Guildford School of Acting di Londra e l’Accademia del Festival di Sanremo, Claudia Rizzo dirige dal 2010 l’Accademia di Arte e Spettacolo Le Muse, realtà da lei fondata e dedicata alla formazione artistica.

Nel suo percorso professionale si distinguono anche produzioni teatrali come “Amore e Psiche”, di cui è stata protagonista e produttrice, e la regia del cortometraggio scolastico “Guardati: se ti vedi, tutti ti vedranno“.

Con “SEMU ‘CCA”, Claudia Rizzo conferma il suo stile artistico, capace di intrecciare musica, teatro e cultura siciliana in un linguaggio moderno, autentico e ricco di energia, trasformando un semplice brano in un messaggio di speranza e resilienza.