“Clan Villaseta e Porto Empedocle”: invocate 15 condanne

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La Procura di Palermo ha invocato 192 anni e 8 mesi di carcere a carico di 15 presunti affiliati ai clan di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle. I dettagli.

La Procura di Palermo, tramite i pubblici ministeri Claudio Camilleri, Giorgia Righi e Luisa Bettiol, ha invocato la condanna di 15 presunti affiliati ai clan di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle, giudicati in abbreviato, destinatari di misure cautelari il 10 luglio del 2025. A vario titolo si contestano, con l’aggravante associativa, i reati di traffico e spaccio di droga, estorsioni, danneggiamenti e intimidazioni anche a colpi d’arma da fuoco, nel dettaglio un fucile mitragliatore, tra Agrigento e Porto Empedocle, tra un panificio – gastronomia e un frutta e verdura. Ecco le proposte di condanna:

James Burgio, 33 anni, di Porto Empedocle, 20 anni di reclusione,

Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento, 20 anni,

Salvatore Carlino, 35 anni, di Canicattì, 5 anni e 4 mesi,

Antonio Crapa, 54 anni, di Favara, 10 anni e 8 mesi,

Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento, 12 anni e 4 mesi,

Vincenzo Iacono, 48 anni, di Porto Empedocle, 14 anni,

Gaetano Licata, 42 anni, di Agrigento, 20 anni,

Salvatore Lombardo, 37 anni, di Favara, 15 anni e 8 mesi,

Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle, 6 anni e 8 mesi,

Salvatore Prestia, 45 anni, di Porto Empedocle, 20 anni,

Simone Sciortino, 23 anni, di Agrigento, 16 anni,

Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento, 12 anni,

Alessandro Trupia, 37 anni, di Agrigento, 11 anni e 4 mesi,

Andrea Sottile, 27 anni, di Agrigento, 4 anni e 4 mesi,

Antonio Guida, 19 anni, di Agrigento, 4 anni e 4 mesi.

Al vertice vi sarebbero stati gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia e i villasetani Pietro Capraro e Gaetano Licata.

Il processo è in corso innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Nicoletta Frasca.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)