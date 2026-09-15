Clan Villaseta e Porto Empedocle: 15 condanne

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Il Tribunale di Palermo ha condannato 15 presunti affiliati ai clan di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle. Inflitti 150 anni e 8 mesi di carcere.

Al Tribunale di Palermo il giudice per le udienze preliminari, Nicoletta Frasca, a conclusione del giudizio abbreviato, e accogliendo quanto proposto lo scorso 28 aprile dai pubblici ministeri Claudio Camilleri, Giorgia Righi e Luisa Bettiol, ha condannato 15 presunti affiliati ai clan di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle, destinatari di misure cautelari il 10 luglio del 2025. A vario titolo si contestano, con l’aggravante associativa, i reati di traffico e spaccio di droga, estorsioni, danneggiamenti e intimidazioni anche a colpi d’arma da fuoco, nel dettaglio un fucile mitragliatore, tra Agrigento e Porto Empedocle, tra un panificio – gastronomia e un frutta e verdura. Ecco nel dettaglio la sentenza:

James Burgio, 33 anni, di Porto Empedocle, 20 anni di reclusione

Gaetano Licata, 42 anni, di Agrigento, 20 anni

Salvatore Prestia, 45 anni, di Porto Empedocle, 20 anni

Salvatore Lombardo, 37 anni, di Favara, 18 anni e 8 mesi

Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento, 17 anni e 2 mesi

Simone Sciortino, 23 anni, di Agrigento, 15 anni e 8 mesi

Vincenzo Iacono, 48 anni, di Porto Empedocle, 12 anni e 10 mesi

Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento, 12 anni

Salvatore Carlino, 35 anni, di Canicattì, 12 anni e 4 mesi

Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento, 11 anni e 4 mesi

Alessandro Trupia, 37 anni, di Agrigento, 9 anni e 4 mesi

Antonio Crapa, 54 anni, di Favara, 8 anni e 8 mesi

Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle, 6 anni

Andrea Sottile, 27 anni, di Agrigento, 3 anni

Antonio Guida, 19 anni, di Agrigento, 3 anni.

Al vertice vi sarebbero stati gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia e i villasetani Pietro Capraro e Gaetano Licata.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)