Clamoroso! Il collaboratore di giustizia Daniele Sciabica parla dopo trenta anni di silenzio ai microfoni di Lelio Castaldo e presenta il suo libro

Condividi

Visualizzazioni 270

Un vero e proprio colpo per i lettori di sicilia24h.it. Nella tarda serata andrà in onda una intervista esclusiva con il collaboratore della giustizia agrigentino Daniele Sciabica. Si tratta di una serie di spezzoni di pochi minuti, in tutto sei video, registrati in modo (volontario) molto artigianale da una località segreta, che verranno pubblicate a cadenza settimanale. Il collaboratore Daniele Sciabica, in questi video, presenta il suo libro “Una strada senza uscita” di prossima pubblicazione. Ad ogni intervista un fugace commento su quelli che poi saranno i veri contenuti del suo lavoro. Si tratta davvero di un colpo eccezionale perchè il collaboratore di giustizia, oltre a raccontare fatti assolutamente poco piacevoli, si rivolge e fa un invito ai giovani affinchè si tengano lontani da brutte tentazioni, pericolose dalle nostre parti, e intraprendere un cammino illegale.

L’intervista è tutta da vedere.