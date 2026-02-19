Cittadinanze facili ai brasiliani nell’Agrigentino, chiuse le indagini: 22 verso il possibile processo

Condividi

Visualizzazioni 189

Si chiude l’inchiesta della Procura di Agrigento su un presunto sistema illecito legato al rilascio di cittadinanze italiane e permessi di soggiorno a cittadini brasiliani. Il procuratore Giovanni Di Leo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 22 persone: un passaggio che, salvo sviluppi, apre la strada alla richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato messo in piedi un meccanismo organizzato che, dietro pagamento di somme tra i 3.500 e i 5.000 euro, avrebbe consentito a numerosi cittadini sudamericani di ottenere la cittadinanza italiana — spesso rivendicata per discendenza — e quindi la libera circolazione in Europa.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ipotizza reati che vanno dalla corruzione al falso, fino al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla rivelazione di segreto d’ufficio. Al centro del presunto sistema vi sarebbero pratiche anagrafiche accelerate, attestazioni lavorative ritenute non veritiere e residenze fittizie in immobili presi in affitto per il tempo necessario a completare l’iter burocratico.

Due agenzie di disbrigo pratiche, secondo l’accusa, avrebbero curato l’intero percorso: dall’arrivo dei brasiliani in Sicilia alla sistemazione logistica, fino alla produzione della documentazione utile per le richieste.

Tra gli indagati figurano amministratori locali, funzionari comunali, agenti di polizia municipale, professionisti e titolari di agenzie. Il nome politicamente più rilevante è quello del sindaco di Camastra, Dario Gaglio, che — stando alla ricostruzione della Procura — avrebbe ricevuto utilità personali in cambio del proprio sostegno nell’individuazione di alloggi e nella gestione delle pratiche.

Coinvolti anche dipendenti e rappresentanti istituzionali di diversi comuni della provincia, tra cui Naro, Porto Empedocle, Comitini e Siculiana.

Nel fascicolo dell’inchiesta confluiscono intercettazioni telefoniche e ambientali, testimonianze, oltre all’analisi di documenti e dispositivi informatici sequestrati nel corso delle perquisizioni.

In una fase precedente, il giudice per le indagini preliminari Alberto Lippini aveva respinto le richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura. La decisione è stata impugnata e ora si attende il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Palermo.