Cinque ragazzi salvati dalla Guardia costiera: il vento li trascina al largo su un natante a remi

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Momenti di apprensione questa mattina nelle acque antistanti il porto di Trapani, dove cinque minorenni sono stati soccorsi dalla Guardia costiera dopo essere rimasti in balia del vento a bordo di un piccolo natante a remi.

I giovani, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, si trovavano a circa mezzo miglio dall’ingresso del porto quando le raffiche di vento hanno reso impossibile governare l’imbarcazione, trascinandola progressivamente al largo.

A lanciare l’allarme è stato l’equipaggio di un’imbarcazione da diporto battente bandiera francese che, pur accortosi della situazione di pericolo, non era nelle condizioni di intervenire direttamente. La segnalazione ha consentito alla sala operativa della Guardia costiera di attivare immediatamente i soccorsi.

L’unità navale G.C. A88 ha raggiunto in breve tempo il natante, trovando i cinque ragazzi visibilmente impauriti e incapaci di riportare l’imbarcazione verso la costa. I militari hanno quindi provveduto al recupero dei giovani e al traino del mezzo fino al porto, dove è stato messo in sicurezza.

Una volta a terra, i ragazzi sono stati affidati al personale presente sul posto. Sebbene provati dall’esperienza, tutti sono risultati in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di particolari cure mediche.

L’intervento tempestivo della Guardia costiera ha evitato che la situazione potesse aggravarsi, in una giornata caratterizzata da condizioni meteomarine rese particolarmente difficili dal forte vento.