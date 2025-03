Cinque chili di cocaina per un milione e mezzo di euro: arrestato

Condividi

I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno scoperto un magazzino di stoccaggio di droga nel quartiere Vucciria. E’ stato arrestato in flagranza di reato un palermitano di 35 anni, colto in possesso di circa 5 chili di cocaina. Lui, già noto alle forze di polizia, è stato notato appena fuori un magazzino in via Materassai con atteggiamento guardingo. Hanno deciso di sottoporlo a controllo. E’ stato ricondotto al magazzino. Una delle chiavi nelle sue tasche ha aperto il locale. I Carabinieri hanno quindi rinvenuto i 5 chili di cocaina pura, divisi in confezioni sottovuoto per evitare che la droga si inumidisse a danno della qualità. La cocaina, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato fino a 1 milione e mezzo di euro.