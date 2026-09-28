Cinquant’anni dopo, la V F del “Leonardo da Vinci” torna a essere classe: una serata di ricordi, amicizia e commozione

Condividi

Visualizzazioni 140

Ci sono anni che il tempo non riesce a cancellare. Restano nelle fotografie, nei ricordi, nei nomi scritti sui vecchi registri di classe, ma soprattutto restano nel cuore di chi li ha vissuti.

È così che, dopo mezzo secolo, gli ex studenti della V F del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Agrigento sono tornati a incontrarsi. Cinquant’anni dopo quella maturità del 1976, compagni di scuola che la vita aveva portato in luoghi diversi d’Italia si sono ritrovati per celebrare un anniversario davvero speciale.

La ricorrenza si è svolta il 25 settembre a Villa George, ad Agrigento. Un appuntamento preparato con entusiasmo, nel quale la distanza di cinquant’anni è sembrata, per qualche ora, quasi scomparire.

Da Acqui Terme ad Alcamo, da Bergamo a Treviso, da Palermo fino ai diversi comuni della provincia di Agrigento, gli ex compagni hanno affrontato viaggi e distanze pur di esserci. Perché alcuni appuntamenti non sono semplicemente una cena o una rimpatriata: sono un ritorno alle proprie radici, a un tempo della vita che non torna più, ma che continua a vivere nella memoria

Davanti agli occhi sono tornati i banchi di scuola, le interrogazioni, le risate, le amicizie, le giornate trascorse insieme e quei piccoli episodi che, dopo tanti anni, acquistano un valore ancora più grande.

Nel 1976 erano ragazzi alle soglie della vita adulta, con sogni, progetti e un futuro ancora tutto da costruire. Oggi, cinquant’anni dopo, sono uomini e donne con storie professionali e familiari diverse, ma un legame comune che il tempo non ha spezzato.

Quella V F è stata, per una sera, nuovamente una classe. Sono stati ricordati anche gli insegnanti che, dalla prima alla quinta, hanno accompagnato il percorso scolastico degli studenti, contribuendo alla loro formazione e lasciando un’impronta destinata a durare ben oltre gli anni trascorsi tra le mura del liceo.

Ma una ricorrenza così importante non poteva essere soltanto gioia. Nel corso della serata il pensiero commosso degli ex compagni è andato anche a Leonardo, un compagno di classe che purtroppo non c’è più.

La sua assenza è diventata presenza nel ricordo di tutti. Perché cinquant’anni di vita significano anche inevitabilmente perdere persone care, compagni di viaggio, amici con i quali si sono condivisi anni irripetibili.

E così, tra un sorriso e un ricordo, è affiorata anche la commozione. La serata si è conclusa tra abbracci, emozioni e la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di raro: ritrovarsi dopo mezzo secolo e riconoscersi ancora, al di là dei capelli diventati bianchi, delle professioni, delle famiglie, delle strade percorse e delle distanze.

Cinquant’anni sono una vita intera.

Eppure, quando gli ex alunni della V F si sono ritrovati insieme, il tempo è sembrato fare un passo indietro, riportandoli a quel 1976, quando davanti a loro c’era ancora tutto il futuro.

L’augurio, alla fine, è stato semplice e sincero: ritrovarsi ancora. Magari tra dieci anni. O anche prima.