Cinquant’anni dopo, la magia di un abbraccio: gli ex alunni del corso D della Marullo si ritrovano con la loro maestra

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Mezzo secolo può sembrare un’eternità, ma ci sono legami che resistono al tempo e riaffiorano con la stessa intensità di un tempo. È quanto accaduto a Porto Empedocle, dove gli ex alunni del corso D della scuola elementare Marullo hanno vissuto una giornata indimenticabile ritrovandosi, a cinquant’anni dalla fine del loro percorso scolastico, insieme alla maestra che li ha accompagnati nei primi anni di formazione, Domenica Scalia Mecca.

Un appuntamento atteso con entusiasmo, che ha riportato alla mente i ricordi dell’infanzia e degli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Gli ex compagni avevano frequentato il corso D dal 1974 al 1979 e, nonostante le strade della vita li abbiano portati in direzioni diverse, il desiderio di rivedersi è rimasto sempre vivo.

L’incontro è stato scandito da sorrisi sinceri, abbracci calorosi e tanta commozione. Bastato uno sguardo per ritrovare la complicità di un tempo, quella che nasce condividendo le prime esperienze di vita, le lezioni, i giochi durante la ricreazione e i piccoli episodi che ancora oggi fanno sorridere.

Al centro della rimpatriata la loro maestra, Domenica Scalia Mecca, accolta con grande affetto dai suoi ex alunni. Per tutti è stata l’occasione per ringraziarla del lavoro svolto con passione e dedizione e per ricordare il ruolo fondamentale che ha avuto nella loro crescita, non solo dal punto di vista scolastico ma anche umano.

Nel corso della giornata non sono mancati i racconti degli anni trascorsi, le fotografie che hanno immortalato il momento e gli immancabili aneddoti che ciascuno custodiva nella memoria. Ogni ricordo condiviso ha contribuito a ricostruire un mosaico fatto di emozioni, amicizia e valori che il tempo non è riuscito a cancellare.

La rimpatriata si è trasformata così in una vera e propria festa della memoria, un’occasione per riscoprire quanto siano preziosi i rapporti nati durante l’infanzia e quanto sia bello ritrovarsi dopo tanti anni come se il tempo, in fondo, non fosse mai passato.

Tra risate, racconti e momenti di intensa emozione, gli ex alunni del corso D hanno dimostrato che i legami costruiti sui banchi di scuola possono attraversare le generazioni e restare vivi nel cuore di ciascuno. Un incontro che difficilmente dimenticheranno e che, ne sono certi, rappresenta solo il primo di una lunga serie di nuove occasioni per ritrovarsi.

Per tutti loro è stata una giornata speciale, capace di riportare indietro le lancette dell’orologio e di ricordare che alcune amicizie, così come il ricordo di una maestra che ha lasciato un segno nella vita dei suoi alunni, non conoscono il trascorrere del tempo.