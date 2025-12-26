Cinquant’anni di tradizione e identità: il Gruppo Folkloristico “Città di Agrigento” festeggia al Teatro Pirandello

Condividi

Cinquant’anni di storia, passione e amore per la cultura popolare siciliana. Il Gruppo Folkloristico “Città di Agrigento” celebra un traguardo importante con una serata-evento di grande valore simbolico e culturale, in programma lunedì 29 dicembre alle ore 20.30 nello storico Teatro Pirandello di Agrigento.

Mezzo secolo di attività non è solo una ricorrenza da celebrare, ma il segno concreto di un impegno costante nella tutela e nella trasmissione delle tradizioni popolari. Attraverso danze, canti e musiche della tradizione siciliana, il gruppo ha saputo custodire un patrimonio culturale prezioso, trasformandolo in un linguaggio vivo, capace di emozionare e di raccontare l’identità profonda di un territorio.

Nel corso degli anni, il “Città di Agrigento” è diventato molto più di un gruppo folkloristico: una vera scuola di cultura e appartenenza, che ha avvicinato intere generazioni di giovani alle radici della propria terra. Un luogo di crescita artistica e umana, dove il rispetto per la tradizione si è intrecciato con i valori della condivisione, della socialità e dell’amore per la propria comunità.

La storia del gruppo è anche una storia di viaggi e di incontri. Portando il nome di Agrigento nei cinque continenti, i suoi componenti hanno rappresentato la Sicilia in prestigiose manifestazioni internazionali, ricevendo riconoscimenti e contribuendo a diffondere nel mondo un’immagine autentica dell’isola: fatta di colori, suoni, gesti antichi e memoria collettiva.

La serata celebrativa al Teatro Pirandello sarà un vero e proprio viaggio emozionale attraverso cinquant’anni di storia. Un omaggio ai fondatori, a chi ha portato avanti il gruppo con dedizione e passione, e a tutti i giovani che ne hanno raccolto l’eredità, mantenendo viva la fiamma della tradizione.

Un appuntamento imperdibile per la città e per tutti gli amanti della cultura popolare, che rappresenta non solo una celebrazione, ma anche una promessa: continuare a custodire e raccontare l’anima più autentica di Agrigento, oggi come domani.

Il gruppo diretto da Riccardo Cacicia oggi rappresenta una realtà artistica orgoglio della città di Agrigento.