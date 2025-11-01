Si avvisano i possessori di contrassegno per disabili e/o di autorizzazioni per accesso con veicoli privati presso il cimitero di Piano Gatta, che ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 02.09.2022 “i veicoli autorizzati potranno circolare negli orari di apertura del Cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, nelle giornate di maggiore affluenza ed in occasione della ricorrenza dei defunti“.
Pertanto è vietata la circolazione dei veicoli privati all’interno del Cimitero dal 30.10.2025 al 04,11.2025.
Cimitero Piano Gatta, avviso: veicoli privati e con contrassegno disabili non possono entrare al Camposanto dal 30 ottobre al 4 novembre
