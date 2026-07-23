Ciclone Harry, pronti i ristori per la pesca siciliana

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Sono 131 gli operatori della pesca e dell’acquacoltura ammessi ai contributi regionali per i danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio scorsi. Il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha pubblicato l’elenco delle istanze accolte, per un finanziamento complessivo di 3,2 milioni di euro. Le risorse, stanziate dalla Regione Siciliana, saranno destinate alle imprese che hanno subito danni a imbarcazioni, attrezzature e strutture produttive sia in mare sia a terra. L’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea Luca Sammartino ha spiegato che il provvedimento consentirà di avviare i pagamenti e sostenere le aziende nel percorso di ripresa dopo l’emergenza. Con la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto si conclude l’iter amministrativo per l’erogazione degli aiuti.