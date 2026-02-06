Ciclone Harry, la Regione sospende i canoni demaniali per il 2026

Condividi

La Regione ha deciso di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni sul demanio marittimo per il 2026 a causa dei danni causati dal ciclone Harry. Il decreto, emanato dall’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, riguarda le concessioni turistico-ricreative, sportive, della nautica e delle aree portuali colpite, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato che l’esenzione è una misura necessaria per supportare gli imprenditori, a lavoro per la ricostruzione nella prospettiva della stagione estiva. L’assessore Giusi Savarino ha aggiunto che la scelta di estendere la misura a tutte le coste siciliane è stata motivata dai danni uniformi riportati da ogni versante dell’isola.