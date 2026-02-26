Ciclone Harry, il punto sui ristori: risorse già disponibili

Condividi

La presidenza della Regione ha tracciato un primo consuntivo sui risarcimenti per i danni causati dal ciclone Harry, precisando che la piattaforma della Regione, attiva tramite l’Irfis, è attualmente destinata esclusivamente al primo ristoro previsto dall’ordinanza nazionale di Protezione civile. Ogni impresa riceverà un contributo di 20.000 euro. Al momento sono state presentate circa 350 istanza, per un fabbisogno totale stimato di 7 milioni di euro, già disponibili e pronti per essere erogati nei prossimi giorni. Non sono quindi previsti problemi di liquidità. Inoltre, per i danni alle imprese, la Regione utilizzerà risorse nazionali e regionali, incluso un sostegno agli investimenti che sarà discusso in giunta. Infine, sono stati già destinati 680 milioni di euro per fronteggiare le emergenze.