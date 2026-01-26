Ciclone Harry, il governo stanzia 100 milioni e dichiara lo stato di emergenza

Condividi

Visualizzazioni 115

Il governo ha disposto un primo stanziamento da 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di somma urgenza nelle regioni colpite dal ciclone Harry. La decisione è stata comunicata, secondo quanto trapela, ai presidenti di Sicilia, Calabria e Sardegna mentre è in corso il Consiglio dei ministri, chiamato a deliberare lo stato di emergenza nazionale.

A confermare lo stanziamento è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha partecipato alla seduta del CdM con rango di ministro, come previsto dallo Statuto speciale nei casi che riguardano direttamente la Sicilia.

“In queste ore particolarmente difficili per molti cittadini siciliani colpiti dal ciclone Harry – ha dichiarato Schifani in una nota – il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale, accompagnandolo con un finanziamento complessivo di 100 milioni di euro”.

Il presidente della Regione ha quindi espresso il proprio ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per “la sensibilità, l’attenzione e la tempestività dimostrate”, sottolineando l’impegno delle istituzioni regionali sul territorio. “Alla popolazione voglio assicurare che non è sola – ha aggiunto – tutte le strutture della Regione sono operative per garantire interventi immediati e offrire supporto concreto a chi è in difficoltà”.