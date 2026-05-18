Ciclone Harry, boom di richieste per i ristori

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In meno di una settimana dalla riapertura della piattaforma Irfis, le aziende siciliane colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi hanno presentato domande per 14,2 milioni di euro su un fondo regionale da 18 milioni. 57 imprese hanno segnalato i danni ai Comuni o alla Protezione Civile,

con istruttoria semplificata a sportello e possibilità di ricevere fino al 100% dell’investimento, massimo 400mila euro, di cui 60% a finanziamento agevolato a tasso zero e 40% a fondo perduto per sostenere la ripartenza e la ricostruzione post-emergenza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)