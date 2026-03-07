Ciclone Harry: 18 milioni alle imprese

Condividi

Il governo Schifani ha stanziato 18 milioni di euro per sostenere le imprese danneggiate dal ciclone Harry e dal maltempo dello scorso gennaio. Le risorse, recuperate dal Fondo Sicilia, serviranno a concedere finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto fino al 40% delle spese per ripristinare le attività produttive. Potranno accedere agli aiuti le aziende con sede nei territori indicati dall’ordinanza della Protezione civile. L’Irfis pubblicherà l’avviso e gestirà le istanze tramite una piattaforma online. Come spiegato da Schifani, si tratta della seconda fase degli interventi dopo i primi ristori, con l’obiettivo di aiutare le imprese a ripartire e tutelare l’occupazione. Complessivamente il Fondo Sicilia potrà contare su 33,2 milioni di euro, destinati sia alle imprese colpite dal maltempo sia al sostegno di imprese giovanili, femminili, start-up e microcredito. Il decreto dovrà ora essere esaminato dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale.