Ciak Donna promuove la seconda edizione del Premio Nazionale Giusi Carreca

L’Associazione Culturale Ciak Donna promuove la seconda edizione del Concorso Letterario Nazionale di poesia e scrittura creativa “Premio Giusi Carreca”per ricordare ed onorare la memoria della poliedrica artista e scrittrice agrigentina che si è tanto spesa per le finalità dell’Associazione e per la divulgazione della cultura. Il concorso verte sul tema “La forza delle donne”per sottolineare la volontà, la tempra e il vigore che hanno caratterizzato la personalità di Giusi Carreca anche nei periodi della malattia. L’organizzazione del premio è sembrata, pertanto, il modo più giusto di ricordarla in rispetto della sua professionalità, della sua personalità, del suo cuore, delle sue notevoli capacità espressive. Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, purché l’elaborato sia composto in lingua italiana. Il Premio assegna riconoscimenti alle opere di poesia e prosa che si distinguano per qualità letteraria ed è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, purché l’elaborato sia composto in lingua italiana.

1 – SEZIONI

A – Poesia

B – Scrittura creativa

2 – QUOTA D’ISCRIZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso e a nessun titolo verrà richiesto un versamento in denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di fuori delle iniziative legate al concorso stesso.

3 – ELABORATI

I partecipanti potranno presentare, per sezione, un solo elaborato, edito o inedito, di loro produzione, scritto in lingua italiana (ogni elaborato deve contenere titolo, categoria e sezione alla quale partecipa; non inserire nome, cognome o altro dato identificativo nel corpo dell’elaborato). Sarà ammesso un solo elaborato per sezione senza precludere ad un partecipante di concorrere in entrambe le sezioni. Il bando è aperto a tutti gli elaborati con testi in lingua italiana e dal tema sopraesposto. E’ consentito presentare anche elaborati premiati in altri concorsi letterari.

4 – Sezione POESIA

Ogni autore potrà inviare una sola opera, edita o inedita, in lingua italiana (versi liberi o in metrica). Preferibilmente font: Arial 12.

5 – Sezione SRITTURA CREATIVA

Ogni autore potrà inviare una sola opera in lingua italiana. La lunghezza dell’elaborato deve essere pari o inferiore a due cartelle da presentare in formato A4.

Preferibilmente font: Arial 12.

6 – ISCRIZIONE ED INVIO DELLE OPERE

L’iscrizione e la consegna degli elaborati dovrà avvenire tramite e-mail. Il termine per le iscrizioni è fissato alle 23.59 del 30 aprile 2025 (salvo proroghe) e farà fede la data dell’invio telematico. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore né un riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione della partecipazione al concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovranno essere indicati sul modulo di partecipazione inserito a termine bando. All’autore di ogni opera sarà invitata una e-mail che ne certificherà l’effettiva ammissione al concorso.

La mancata ricezione della e-mail di conferma entro le 24 ore, inviata dalla segreteria in risposta ad ogni elaborato presentato, denoterà un errore nelle procedure di iscrizione al concorso; pertanto, invitiamo i partecipanti a controllare nuovamente le procedure di invio telematico.

7 – INVIO TELEMATICO

Per l’invio telematico bisognerà trasmettere via e-mail, ovvero all’indirizzo associakdonna@libero.it i seguenti documenti (possibilmente in word – non cartella

compressa o GigaMail – non fotografie o scansioni):

a. Le proprie opere (ogni elaborato deve contenere titolo, nickname dell’autore,

categoria e sezione alla quale partecipa; non inserire nome, cognome o altro dato identificativo);

b. La scheda di partecipazione compilata e rigorosamente firmata (vedi bozza a fine bando).

L’e-mail dovrà espressamente riportare nell’oggetto il NickName (pseudonimo) del candidato; i medesimi dati andranno replicati nel corpo della predetta e-mail, aggiungendo inoltre i dati anagrafici del partecipante ed eventuali comunicazioni/annotazioni.

8 – VALUTAZIONE

Tutti i lavori, divisi per sezione e categoria, come indicato dal bando, saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica nominata dal Promotore del concorso.

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva, della pertinenza al tema e delle emozioni suscitate. Ogni giurato ha competenza, esperienza e capacità critica differente; pertanto, il voto espresso possiede un’alta componente soggettiva, ad essere tendenzialmente oggettivo sarà l’insieme delle valutazioni dei singoli giurati. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. La giuria si riserva la possibilità di assegnare citazioni al merito o eventuali altri riconoscimenti. Al fine di tutelare la correttezza del Concorso, la composizione dell’organismo di giuria resterà anonima per tutta la durata del concorso, saranno resi pubblici giurati e modalità di valutazione durante la serata di premiazione. I vincitori saranno informati seguendo le informazioni indicate da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. Ogni elaborato deliberatamente offensivo o discriminatorio verrà squalificato ed escluso dal proseguo della manifestazione.

9 – PREMIAZIONE

La premiazione si terrà ad Agrigento nel mese di giugno 2025. I vincitori verranno proclamati, tramite comunicazione all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di partecipazione, entro e non oltre la prima settimana del mese di maggio 2025.

10 – PREMI

Sono previsti i seguenti premi:

– targa commemorativa per i primi tre classificati di ogni categoria e sezione;

– attestati di merito

In caso di impedimento a presenziare alla cerimonia di premiazione, i premi potranno comunque essere inviati a mezzo posta in contrassegno. Sarà comunque possibile delegare, ad una terza parte, la presenza ed il ritiro del premio durante la serata di Premiazione.

11 – DIRITTI D’AUTORE

I diritti rimangono di proprietà dei singoli Autori ai quali non verrà richiesto o elargito contributo economico di nessun genere.

12 – ALTRE NORME

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. In caso di narrazione di fatti e storie reali o romanzate, l’autore si assume ogni eventuale responsabilità di ordine civile e penale ove venissero citate reali identità dei protagonisti o loro soprannomi.

13 – CONTATTI

email associazione: associakdonna@libero.it

tel. 3389223485 – 3282696408

La scheda di partecipazione sarà anche visibile sulle pagine Facebook dell’Associazione