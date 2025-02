Ciak Donna presenta l’Antologia poetica al femminile “Nel verso giusto”

Condividi

Visualizzazioni 112

Giovedì 27 febbraio, alle ore 17.00, nella splendida cornice del Foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento, l’Associazione Culturale Ciak Donna presenterà l’antologia poetica “Nel verso giusto – Sguardi di resistenza di poete siciliane” edita dalla Casa Editrice “L’Arca di Noè” di Ignazio Mario Nardone. L’evento sarà introdotto da Giovanna Lauricella, Vicepresidente della detta Associazione, cui seguiranno la relazione e il coordinamento di Angela Megna.

Nel corso della serata Rita Capodicasa farà alcuni interventi sulle compositrici donne. Le letture verranno curate da Patrizia Camera. Saranno inoltre presenti l’Editore, Ignazio Maria Nardone, l’Editrice e poeta Giovanna Fileccia nonché le seguenti autrici facenti parte del progetto letterario: Liliana Arrigo, Margherita Biondo, Chiara Catanese, Giuseppina Lauricella, Giuseppina Mira, Margherita Rimi ed Ester Monachino. Curatrici del testo, che reca la prefazione di Anna Maria Bonfiglio, sono la poeta e scrittrice Bia Cusumano e la poeta e storica Stefania La Via.

L’opera poetica nasce dalla volontà e l’impegno di creare una collettanea di testi composti esclusivamente da poete impegnate nel sociale, ognuna con il proprio timbro autorale, la propria visione, la propria esperienza di vita e anima. Le autrici, ben ventotto, sono poete di quasi tutte le province della Sicilia: un coro per alzare la voce su tematiche sociali scottanti ed attuali. Il volume non costituisce, tuttavia, una raccolta femminista né un insieme di elaborati che toccano esclusivamente le ragioni della questione femminile ma contiene gli sguardi di tante autrici che attraversano le varie emergenze sociali e personali di un’umanità che si scontra con le ingiustizie e la violenza. In particolare, nel testo vengono affrontati i temi della discriminazione, dell’emarginazione, dell’invisibilità, dell’emigrazione, della guerra e delle donne tra violenza e resilienza. Il tutto in una sorellanza di parole, pensieri, abbracci, sorrisi e lacrime che cementano il potere femminile.

Tutte donne, quindi, che hanno levato la propria penna dando vita, con pari dignità e pari libertà di espressione, ad un’azione collettiva per riflettere sulle variabili e le complessità del sistema in cui viviamo e che ne investe sia le condizioni oggettive che quelle soggettive generando stigmi psicologici e sociali difficili da superare. Quasi una lettera aperta di piena partecipazione all’odierna realtà nella considerazione che, nonostante decenni di progressi, talvolta anche notevoli, l’umanità non ha ancora raggiunto quel processo globale fatto di opportunità, libertà e diritti.

Un progetto che nasce, quindi, dall’esperienza condivisa, dal confronto e dal dialogo tra donne, qualcosa che aiuta a revisionare il cammino di ognuno mettendolo in discussione per reinventarlo e che indica anche la strada per rinascere, per ricominciare. Certamente una sorellanza salvifica capace di regalare ali di libertà e insegnare consapevolezza, coraggio e forza. Un impegno, pertanto, nella società civile che parte da donne siciliane nella convinzione che, unendo le proprie voci e facendo leva sulle rispettive esperienze, potranno riuscire ad amplificare la portata e l’impatto di un messaggio universale.