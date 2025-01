Ci lascia Lillo Bizzarro, segretario storico dell’Ordine dei medici della provincia di Agrigento

Condividi

Si è spento questa notte presso l’ospedale di Agrigento Lillo Bizzarro, da tempo sofferente contro un male incurabile.

Figura storica della sanità agrigentina, Lillo Bizzarro è stato per oltre 40 anni il segretario dell’ordine dei Medici della provincia di Agrigento. La sua morte lascia sgomenti tutti in quanto chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ha saputo apprezzare non poco le sue qualità umane e professionali.

Persona solare , simpatica, sempre pronto ad un consiglio, ad una parola amichevole, ad una battuta. Conosciuto ed apprezzato in città aveva fatto dell’Ordine dei Medici la sua seconda casa e si prodigava per tutti gli iscritti, diventandone un punto di riferimento.

Alla moglie, ai figli Alberto e Milena, ed alla famiglia tutta le più sentite condoglianze da parte dello staff di sicilia24h.it