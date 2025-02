Chiusa temporaneamente la via Acrone; c’è un cedimento strutturale

Condividi

A lavoro la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale dopo un sopralluogo effettuato in via Acrone, in pieno centro di Agrigento, a causa di un cedimento strutturale che, di fatto, ha complicato la viabilità in quella zone.

Era nell’aria, lo smottamento era sotto gli occhi di tutti e non ci volevano tecnici o cervelloni dell’ultima ora per stabilire che in corso c’è effettivamente un pericolo. Ad essere colpiti dal cedimento anche due immobili del luogo la sala bingo e una tabaccheria i quali, in questo momento, sono stati chiusi.

La strada è stata riparte ma con ogni probabilità verrà richiusa al traffico per permettere ai tecnici di effettuare ulteriori accertamenti e per stabilire i provvedimenti da intraprendere per mettere in sicurezza la via Acrone.

Infine, non è da escludere, che lo smottamento sia stato provocato dalle perdite di acqua a seguito di una serie di interventi effettuati qualche tempo fa e dalla precaria situazione della rete idrica che ormai è ridotta ad un colabrodo.