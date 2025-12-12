Notizie correlate
Tragedia sul litorale di Porto Empedocle: giovane perde la vita mentre pesca polpiCondividi Visualizzazioni 452 Una notte di pesca si è trasformata in tragedia lungo la spiaggia di...
Agrigento, elezioni nel caos: la politica cittadina affonda tra personalismi, risse di corrente e aspiranti leader che parlano solo a se stessiCondividi Visualizzazioni 2.095 Ad Agrigento non è ancora arrivata la primavera, ma il clima politico è...
Insulti sessisti e diffamazioni sui social: l’assessora reagisce e annuncia azioni legaliCondividi Visualizzazioni 380 Negli ultimi giorni un’ondata di commenti violenti, sessisti e apertamente diffamatori ha investito...