“Chiedo scusa, ma non ce la faccio più…”

Corleone è sotto shock per la tragedia avvenuta ieri mattina in un’abitazione del centro storico, dove Lucia Pecoraro, 78 anni, e la figlia Giuseppina Milone, 47, disabile, sono state trovate senza vita. A fare la terribile scoperta sono stati i soccorritori, allertati dai familiari che da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. L’allarme era scattato dopo la segnalazione dei nipoti, preoccupati per il silenzio anomalo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Lucia avrebbe lasciato una lettera in cui chiedeva perdono per il gesto estremo: «Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti», avrebbe scritto. Una frase che restituisce il dolore e lo stato di profondo sconforto vissuto negli ultimi mesi.

Chi conosceva Lucia racconta una donna provata dal peso della gestione quotidiana della figlia, soprattutto dopo la morte del marito Salvatore, avvenuta otto mesi fa. L’uomo, infermiere in pensione dell’ospedale dei Bianchi, era molto stimato in paese e la sua scomparsa aveva segnato profondamente la moglie.

Giuseppina era comunque sostenuta anche da una cugina e dai volontari di Corleone, che da anni offrivano supporto alla famiglia. Di recente madre e figlia avevano partecipato a un viaggio organizzato da un gruppo religioso a Pompei: al rientro, Giuseppina appariva più affaticata del solito e faceva difficoltà a camminare. «Non avremmo mai immaginato un epilogo simile», raccontano alcuni conoscenti.

La comunità corleonese è sconvolta. Molti ricordano Lucia come una madre presente, riservata e profondamente devota alla cura della propria famiglia. La lettera ritrovata fa pensare a un gesto pianificato, maturato in un periodo di crescente fragilità emotiva.