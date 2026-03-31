Chiede soldi per lavori mai richiesti: 44enne arrestato per estorsione nell’Agrigentino

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Operazione dei carabinieri a Santa Margherita di Belice, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato con l’accusa di estorsione.

Il provvedimento è scattato in flagranza di reato al termine di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia di un proprietario terriero. L’indagato, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Sciacca.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe preteso 500 euro come pagamento per alcuni lavori di pulizia e manutenzione effettuati su un terreno in contrada San Liborio, senza che il proprietario ne avesse mai fatto richiesta.

Non pago, avrebbe poi avanzato una nuova richiesta di denaro, pari a 100 euro, sempre collegata agli stessi interventi non autorizzati.

A seguito della segnalazione, i militari hanno predisposto un servizio di controllo nei pressi dell’abitazione della vittima. Il 44enne è stato bloccato subito dopo aver ricevuto il denaro, ritenuto frutto dell’estorsione.

L’arresto ha consentito di interrompere la condotta illecita e di tutelare la persona offesa.