Chiede soldi per la droga e aggredisce la madre in strada: paura in via Imera

Momenti di forte tensione nei pressi di via Imera, dove una donna di circa cinquant’anni è stata aggredita in strada dal figlio ventenne. Il giovane, secondo quanto ricostruito, pretendeva denaro contante da utilizzare per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La richiesta di soldi sarebbe iniziata già all’interno dell’abitazione, ma al rifiuto della madre la situazione è degenerata. Una volta in strada, il ragazzo avrebbe iniziato a strattonarla e colpirla, sotto gli occhi dei passanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati per fermare l’aggressione. La donna ha raccontato ai militari una condizione familiare ormai insostenibile, segnata da continui episodi di violenza legati alla dipendenza del figlio.

Nonostante una lieve ferita a un braccio, la cinquantenne ha scelto di non ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Dalle prime informazioni emerge che non si tratterebbe di un episodio isolato: il giovane avrebbe già in passato maltrattato la madre per ottenere denaro. Tuttavia, fino a questo ultimo fatto, la donna non aveva mai presentato denuncia. Un silenzio dettato, come spesso accade, dal tentativo disperato di aiutare il figlio e di sottrarlo al vortice della droga.