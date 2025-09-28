Cgil si complimenta con le Forze dell’Ordine per la brillante attività svolta nell’operazione antidroga con l’arresto di uno spacciatore

La CGIL di Agrigento esprime un forte ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione conclusasi ad Aragona con l’arresto di uno spacciatore.

“Donne e uomini in divisa – dichiara il Segretario Generale della CGIL di Agrigento – ogni giorno affrontano rischi enormi pur di garantire sicurezza e legalità nelle nostre comunità. A loro va il nostro applauso e la nostra gratitudine, perché proteggono i cittadini da una piaga, quella della droga, che purtroppo non risparmia più nessuno e mette in pericolo soprattutto i giovani”.

Il sindacato sottolinea come la lotta alla droga non possa limitarsi alla sola azione repressiva, ma debba accompagnarsi a prevenzione, sensibilizzazione e sostegno sociale.

“In questa sfida – prosegue il Segretario Generale Alfonso Buscemi – il lavoro ha un valore sociale fondamentale: è dignità, è riscatto, è il vero antidoto all’emarginazione e alle dipendenze. Dare opportunità occupazionali e di crescita ai ragazzi significa sottrarli al rischio di cadere nelle trappole della criminalità e restituire speranza al futuro delle nostre comunità”.

La CGIL di Agrigento ribadisce la necessità di un impegno condiviso: istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini devono unire le forze per spezzare la catena della criminalità e costruire un territorio più libero, giusto e sicuro.

