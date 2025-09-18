Cgil: “Fermare il genocidio in atto a Gaza”

Condividi

Visualizzazioni 75

La CGIL di Agrigento, con il suo Segretario Generale Alfonso Buscemi, chiama a raccolta tutta la cittadinanza per dire NO al genocidio a Gaza e per gridare insieme il nostro bisogno di pace, giustizia e umanità. L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle ore 18:00 in Piazza Porta di Ponte ad Agrigento. Non possiamo restare in silenzio mentre a Gaza donne, uomini e soprattutto bambini vengono travolti dalla violenza e dalla fame. Il silenzio uccide, l’indifferenza rende complici. «Oggi più che mai è il momento di far sentire la nostra voce – afferma il Segretario Alfonso Buscemi –. Chiediamo a tutti, giovani e meno giovani, famiglie, associazioni, lavoratori e lavoratrici, di essere presenti in piazza. Solo insieme possiamo trasformare la rabbia e il dolore in forza collettiva per chiedere la fine del massacro e l’affermazione del diritto alla vita».

La CGIL di Agrigento chiede con forza al Governo guidato da Giorgia Meloni di non continuare a girare la testa altrove, ma di prendere una posizione chiara e coraggiosa: riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina, condannare senza ambiguità il genocidio in corso, chiudere ogni rapporto commerciale con Israele fino a quando non verranno rispettati i diritti umani e la vita dei civili innocenti. La manifestazione sarà un “ abbraccio collettivo di solidarietà” verso il popolo palestinese e un atto di resistenza civile contro la logica della guerra. Invitiamo tutte e tutti a partecipare, a portare la propria voce, la propria presenza, il proprio cuore. Perché nessuno possa dire di non aver visto, di non aver saputo.