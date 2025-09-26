CGIL Agrigento: sit-in davanti la Prefettura e consegna documento su Palestina e volontari Global South Flotilla in Prefettura

Condividi

La CGIL di Agrigento comunica che nella giornata di venerdì 26 settembre alle ore 11:30 si è svolto un sit-in davanti la Prefettura di Agrigento.

Al termine della manifestazione, una delegazione guidata dal Segretario Generale Alfonso Buscemi e composta da Salvina Mangione, Caterina Sparacino e Giuseppe Di Franco, ha consegnato un documento ufficiale al Prefetto con la richiesta di informare il governo che la CGIL ha indetto lo stato di agitazione con sit in in tutte le Prefetture d’Italia ed è pronta a proseguire la mobilitazione fino allo sciopero generale, qualora il Governo non garantisca la tutela dei volontari della Global Sudum Flotilla, impegnati a portare viveri e medicinali alla popolazione palestinese.

La CGIL denuncia che la delegazione umanitaria è stata già attaccata per due volte con droni, mettendo seriamente a rischio la vita dei volontari, e ribadisce con forza la necessità di un intervento immediato delle istituzioni italiane ed europee. Contestualmente, la CGIL chiede al Governo italiano, per il tramite della Prefettura di Agrigento, di: riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina; interrompere tutte le attività commerciali con Israele; promuovere e attuare tutte le iniziative utili, necessarie e opportune per favorire la pace e la sicurezza internazionale. La CGIL di Agrigento ribadisce il proprio impegno nella difesa dei diritti umani e della giustizia sociale, in solidarietà con i popoli oppressi e con tutti coloro che rischiano la vita per portare aiuto umanitario.