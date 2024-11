Cgil Agrigento: “Promuovere Agrigento con svastica?”

Condividi

Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, ha condannato l’inclusione di due svastiche in un video promozionale per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Le svastiche sono state visibili in un filmato che intendeva celebrare la città e la sua candidatura, ma la presenza di questi simboli nazisti ha suscitato reazioni negative. Buscemi ha espresso preoccupazione per il messaggio offensivo che tale simbolo porta con sé, ricordando le atrocità legate al nazismo e sottolineando che tale contenuto non avrebbe dovuto trovare posto in una promozione culturale. Tutto ciò avviene mentre camice nere sfilano provocatoriamente nel centro di Bologna; i capi di movimenti che si richiamano al fascismo aggrediscono la sede nazionale della Cgil e tanti altri episodi simili nel silenzio del Governo nazionale ed esponenti politici locali. Dopo la lenta partenza per i preparativi di Agrigento Capitale della Cultura 2025 avremmo voluto parlare di un piano infrastrutturale che accogliesse i turisti nella città. Ci sarebbe piaciuto poter parlare della riapertura dei tanti ponti chiusi da decenni, delle strade dissestate messe a nuovo, dei parcheggi oggi inesistenti consegnati alla città, del potenziamento del corpo di Polizia Municipale. Purtroppo nulla di tutto ciò è stato fatto e nulla appare all’orizzonte. Pensiamo che nulla resterà per la città e la provincia di tutto questo dopo il 2025 considerato che quello che si registra è la preparazione di spettacoli con costi che ai più sembrano ingiustificabili. Ci piacerebbe tra qualche mese poter affermare di esserci sbagliati ma le premesse non sono proprio queste.