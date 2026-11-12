CGIL Agrigento, Martina Siracusa nominata coordinatrice provinciale dei Giovani

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Buscemi e Barba: «Una nuova generazione protagonista del cambiamento». Il 20 novembre giovani in piazza per il lavoro, i diritti e il futuro.

AGRIGENTO – Martina Siracusa è la nuova coordinatrice provinciale dei Giovani CGIL di Agrigento. La nomina è stata accolta con soddisfazione dalla CGIL provinciale, che punta a rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle attività sindacali e nella vita sociale del territorio.

Studentessa universitaria presso l’Università di Enna, dove frequenta il corso di laurea in Lettere, Siracusa avrà il compito di promuovere occasioni di partecipazione, confronto e iniziativa sindacale rivolte soprattutto ai giovani.

A esprimere apprezzamento per la nomina sono il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, e Maria Concetta Barba, responsabile del Dipartimento Giovani, Cultura e Legalità.

«Crediamo fortemente che i giovani debbano essere protagonisti delle scelte che riguardano il loro presente e il loro futuro. La CGIL vuole essere sempre più un luogo di partecipazione, crescita, formazione e impegno concreto, capace di dare voce alle nuove generazioni», hanno dichiarato Buscemi e Barba, augurando buon lavoro alla nuova coordinatrice.

Anche Martina Siracusa ha voluto ringraziare l’organizzazione sindacale per la fiducia ricevuta, sottolineando la responsabilità del nuovo incarico e l’impegno a rappresentare le esigenze e le istanze dei giovani agrigentini.

La nomina arriva alla vigilia del 20 novembre, data in cui ricorre la Giornata internazionale degli studenti e in cui è previsto lo sciopero generale. In occasione della mobilitazione, i giovani saranno coinvolti nelle iniziative insieme alle organizzazioni studentesche Rete degli Studenti e Unione degli Studenti.

«Non può esserci futuro senza investimenti nell’istruzione, senza lavoro dignitoso, senza diritti e senza opportunità per le nuove generazioni. Vogliamo un territorio in cui nessun giovane sia costretto ad andare via per poter realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni», hanno aggiunto Buscemi e Barba.

La CGIL di Agrigento ha infine rivolto a Martina Siracusa gli auguri di buon lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo giovanile e la partecipazione sindacale nella provincia.